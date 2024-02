Está aberta a temporada de testes no Grêmio. A lesão muscular de Soteldo abre uma nova carência no ataque da equipe para o Gauchão. Enquanto a direção busca novas opções no mercado, Renato Portaluppi precisará encontrar soluções nas alternativas que já estão à disposição. O jogo deste sábado, às 19h, contra o Avenida será o primeiro teste para observar quem larga em vantagem na disputa pela titularidade.