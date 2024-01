O ex-volante gremista Fellipe Bastos é o novo reforço do Amazonas para a temporada. O jogador, inclusive, já foi integrado ao elenco e treinou com o grupo nesta terça-feira (30), embora, até então, o anúncio oficial ainda não tenha ocorrido. Essa será a primeira vez que o atleta de 33 anos atuará no Norte do país. A informação foi publicada primeiro pelo portal ge.globo.