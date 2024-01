A goleada da última quarta-feira (24), com grande atuação de Soteldo, amenizou a pressão que ameaçava tomar conta do ambiente do Grêmio. Depois da derrota na estreia do Gauchão, a expectativa por reforços, uma situação que Renato Portaluppi externou após a partida contra o Caxias, ficou em segundo plano depois da noite de bom futebol na Arena na vitória sobre o São José.