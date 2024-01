Sob gritos e cânticos de centenas de torcedores, o Grêmio chegou a Pelotas na tarde deste sábado (27). Embora a tendência seja de preservações diante do Brasil de Pelotas, neste domingo (28), pela terceira rodada do Gauchão, apenas a dupla de zaga histórica do Tricolor, formada por Geromel e Kannemann, não acompanhou a delegação à zona sul do Estado.