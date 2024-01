Uma boa categoria de base sempre é um alento para o torcedor. No Grêmio, ótimos ativos costumam sair dos campos de Eldorado e do Cristal – além, claro, das prospecções de atletas oriundos de outros clubes trazidos para finalizarem a preparação no Rio Grande do Sul. O Tricolor já entendeu a importância da formação de jogadores, e ninguém melhor para dar o suporte na transição dos meninos da base do que Renato Portaluppi.