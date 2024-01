Volta a rondar nos bastidores do Grêmio o nome do centroavante que substituirá Suárez. Ainda não há qualquer indício de quem possa ser, mas Renato garantiu, em coletiva após derrota para o Caxias, que será do agrado de todos. Mas qual tipo de centroavante virá para ocupar uma lacuna tão importante no time titular?