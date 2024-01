A euforia da primeira vitória já passou. É hora de voltar à carga para o que realmente importa: a busca por reforços. Apesar do bom desempenho individual de algumas peças, o Grêmio ainda carece de maior qualidade em posições importantes do time titular, como também no banco de reservas. A linha de defesa é uma incógnita, um volante cabeça de área começa a se mostrar necessário e a ponta-direita ainda é uma lacuna a ser ocupada por um nome incontestável.