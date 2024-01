Empolgação? Talvez. Ela é contestável? Com certeza. O Grêmio venceu a primeira partida na temporada. Os 45 minutos iniciais foram sem dificuldades, com a magia de Soteldo, que já cai nas graças da torcida, e a redenção de um personagem em especial: JP Galvão. Um segundo tempo pragmático e de manutenção do resultado com a perna pesada da pré-temporada. Muito cedo para empolgar? Provavelmente, mas os dados podem ficar com os estatísticos, a torcida prefere a magia.