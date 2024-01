Existem dois caminhos para o Grêmio neste começo de 2024: ser criativo ou ser criativo. No primeiro caso, dependerá de Renato a montagem de um time competitivo com um elenco ainda tão limitado. Alguns guris ganharão rodagem e oportunidades, enquanto novos esquemas táticos poderão aparecer. O que Renato fez em 2023 será posto à prova em 2024, mas, agora, com ainda mais escassez de qualidade.