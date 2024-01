O Grêmio quer dar sequência ao bom ambiente que conseguiu depois da goleada sobre o São José. Neste domingo, às 16h, o Tricolor vai até o estádio Bento Freitas enfrentar o Brasil-Pel pela terceira rodada do Gauchão. Uma oportunidade de seguir somando pontos na classificação, mas também preparar o time para os compromissos que ainda virão pela temporada. Com três pontos, o Tricolor mira entrar no G-4 ainda nesta rodada.