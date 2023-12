As Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) chegaram definitivamente para estabelecer um novo marco no futebol brasileiro. O impacto desses modelos aterrissou no mercado da bola desta temporada. Valores exorbitantes começam a circular entre os clubes e, tal qual Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, o Bahia, o Bragantino, o Botafogo e o Vasco começam se apresentar como fortes concorrentes para a aquisição de jogadores.