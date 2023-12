O Grêmio foca em montar um time competitivo para 2024, está no mercado e se esforça ao máximo para renovar com seus protagonistas e, como já mencionamos por aqui, tudo começa pelo treinador. Renato pediu uma quantia alta de salário para renovar e o Grêmio, mesmo valorizando o treinador com um aumento, tenta chegar em um valor um pouco menos ofensivo a sua saúde financeira.