O Grêmio terminou o ano de 2023 com boas notícias para o futuro. Uma delas é surgimento de um nome para assumir um espaço maior no sistema defensivo da equipe nas próximas temporadas. Gustavo Martins, 21 anos, caiu nas graças da comissão técnica com Renato Portaluppi no comando do time principal e começará 2024 com mais oportunidades à vista. O zagueiro, que também pode jogar na lateral direita e como volante, conseguiu realizar em Porto Alegre o sonho de viver do futebol. Agora como a bola da vez no Tricolor, o jovem faz das dificuldades no início da carreira o combustível para crescer.