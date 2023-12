Com pouco dinheiro nos cofres, o Grêmio recorre à criatividade na busca por reforços de qualidade e relativamente baratos. Com esse objetivo, o Tricolor foca as suas atenções no futebol do México. Entre nomes analisados ou ao menos monitorados pelo clube no mercado mexicano, estão o goleiro argentino Esteban Andrada, o volante brasileiro Rafael Carioca e o atacante argentino Rogelio Funes Mori.