A contratação de um novo camisa 9 para 2024 é a prioridade no Grêmio desde quando o clube ficou ciente de que Luis Suárez encerraria seu vínculo com o clube ao final do Brasileirão. Depois de tentar e esbarrar em valores para fechar com Rogerio Funes Mori, do Monterrey, e apresentá-lo ainda em janeiro, o foco do Tricolor se direcionou para outros dois nomes: Vincent Aboubakar, do Besiktas, e Gabigol, do Flamengo.