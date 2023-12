Como era de se esperar, Luis Suárez foi a grande atração da chegada do Grêmio ao Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (5). Na sua última viagem como atleta tricolor, o uruguaio foi tietado não só por gremistas, mas também por cariocas que se fizeram presente em frente ao hotel, na praia de Copacabana. A partida desta quarta (6), às 21h30min, contra o Fluminense, será a despedida do atacante do clube gaúcho.