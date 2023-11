À disposição de Renato, um time formado praticamente do zero. Pouco se aproveitou do elenco que conquistou o acesso à Série A. Dos 11 titulares que atuaram contra o Brusque na 38ª rodada da Série B de 2022, apenas três seguem no clube e dois são titulares. Villasanti e Kannemann são os resquícios de um ano para esquecer.