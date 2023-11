Kannemann não teve diagnosticada uma lesão muscular. Assim, o xerifão poderá ficar à disposição no confronto decisivo contra o Atlético-MG, no dia 26, em Belo Horizonte. Um alívio para Renato Portaluppi. Só fica a dúvida quanto ao seu parceiro de zaga com a suspensão de Bruno Alves. Não acredito na utilização do esquema de três zagueiros contra o Galo.