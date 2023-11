Depois da terceira vitória seguida, sendo uma contra o Flamengo e duas fora de casa, o Grêmio se vê em uma disputa na parte de cima da tabela. E nós, que representamos os torcedores nos espaços de mídia, precisamos ter um equilíbrio gigantesco entre o emocional do torcedor e o racional de quem trabalha com informação. Dito isso, peço a você, leitor e torcedor, que não viu os melhores momentos do último jogo, que atente para o segundo gol do Grêmio contra o Coritiba.