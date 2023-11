Mesmo com o Brasileirão ainda sem definição, é óbvio que o torcedor gremista ansioso (assim como eu sou) já pensa nos movimentos para a próxima temporada. Existe o sonho, ainda que muito pequeno, da permanência de Suárez, principalmente pela disputa da Libertadores. Mas isso depende de muitos fatores, sem falar no compromisso do jogador com o time de Miami que, se ainda não existe, é mero detalhe.