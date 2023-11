A direção do Grêmio pretende colocar em votação ainda em 2023, no Conselho Deliberativo, a proposta de permuta com a prefeitura, que prevê a cessão de parte da área das escolinhas, no Cristal, em troca de um terreno maior, ao lado do CT Luiz Carvalho. A ideia é que seja marcada em dezembro uma reunião extraordinária para apreciar o tema.