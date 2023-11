A dificuldade em proteger o gol de Gabriel Grando, mais uma vez, frustrou os planos do Grêmio. Até o próximo jogo, contra o Atlético-MG, no dia 26, Renato Portaluppi terá alguns dias para encontrar soluções e diminuir essa dor de cabeça. A derrota por 1 a 0 para o Corinthians na última rodada escancarou a dificuldade defensiva da equipe na competição. São 50 gols sofridos em 34 rodadas. Um desempenho que deixa o clube enterrado entre as piores defesas. Entre os 20 participantes do Brasileirão, o Grêmio tem a quarta mais vazada.