Se as lesões não atrapalharem, Grêmio e Lanús entrarão na final da Libertadores sem desfalques. Mas os dois times terão de tomar cuidado na primeira partida da decisão, na Arena, no dia 22 de novembro, com os seus jogadores pendurados. As duas equipes têm nomes importantes com dois cartões amarelos antes do encontro em Porto Alegre.