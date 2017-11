Enquanto a torcida do Grêmio conta os dias para os jogos da final da Libertadores, terá ainda cinco partidas pelo Brasileirão para preparar os nervos. E Renato para ajustar os últimos detalhes para a decisão. No novembro que começou com a classificação diante do Barcelona-EQU, o Grêmio fará mais oito partidas, incluindo as duas que os gremistas mais esperam.