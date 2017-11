O Flamengo pode ter o retorno do atacante Paolo Guerrero no próximo domingo, contra o Grêmio, em duelo válido pelo Brasileiro. Fora das últimas quatro partidas do time carioca por causa de uma lesão na coxa esquerda, o camisa 9 treinou com bola ao lado dos companheiros na manhã desta sexta-feira. Por isso, é provável que ele seja relacionado para viajar ao Rio Grande do Sul.