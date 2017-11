Time do Grêmio que passou pelo Barcelona-EQU nas semifinais da Libertadores

Já era esperado que o Grêmio enfrentasse muitas competições neste ano. E como o Tricolor está chegando sempre perto das primeiras posições, cresceu o número de jogos realizados nesta temporada. Já são 68 partidas oficiais (sem contar os amistosos) do time de Renato Portaluppi em 2017.

Como a equipe tem, no mínimo, mais nove jogos por fazer, chegará a 77 ate 3 de dezembro, quando termina o Brasileirão. Mas é certo que os torcedores tricolores querem mais duas partidas: as do Mundial, em Abu Dhabi. Para isso, será preciso vencer a Libertadores.