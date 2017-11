Já era esperado que o Grêmio enfrentasse muitas competições neste ano. E como o tricolor está chegando sempre perto das primeiras posições, cresceu o número de jogos realizados nesta temporada. Já são 68 partidas oficiais (sem contar os amistosos) do time de Renato Portaluppi em 2017. Como ele tem, no mínimo, mais nove jogos por fazer, chegará a 77 ate três de dezembro quando termina o Brasileirão. Mas é certo que os torcedores tricolores querem mais duas partidas: as do Mundial, em Abu Dhabi. Para isto, será preciso vencer a Libertadores.