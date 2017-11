O Grêmio perdeu para o Atlético-MG, por 5 a 4, neste sábado (04), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, disputado por jogadores de até 23 anos de idade. Esta foi a primeira derrota do time gaúcho, que na estreia havia empatado com o Atlético-PR. Já os mineiros seguem com 100% de aproveitamento, após duas apresentações.

A partida realizada na Arena dos Calçados, na cidade mineira de Nova Serrana, foi muito movimentada. No primeiro tempo, logo aos 13, o capitão gremista Tontini aproveitou um rebote do goleiro e abriu o marcador. A resposta dos donos da casa veio dez minutos depois, quando Marcos Vinícius cruzou da esquerda e o lateral Guilherme Guedes fez contra.

Com a igualdade no marcador, as duas equipes seguiram em busca da vantagem e o Grêmio fez o segundo gol, aos 44, quando Matheusinho arriscou chute da entrada da área e contou com um desvio no zagueiro Rodrigão, para enganar o goleiro Michael.

Logo após o intervalo o jogo pegou fogo definitivamente. Aos 4, os mineiros voltaram a empatar, depois de um escanteio cobrado da esquerda em que o goleiro Brenno saiu mal e deixou a bola nos pés de Marco Túlio, que cruzou para a cabeçada do lateral Roldan.

O empate não durou muito. Aos 14, o atacante Batista recolocou o Grêmio em vantagem. Raul cruzou da intermediária, a bola bateu no chão e enganou o zagueiro Rodrigão, ganhando altura e indo exatamente na cabeça do camisa 9 gremista, que voltaria a marcar aos 23, após jogada do meia Pepê.

Mas apesar de ter dois gols a mais (4 a 2), o time comandado por César Bueno não conseguiu segurar o resultado. Aos 32, Capixaba fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. O Zagueiro Denílson interceptou o lance com o braço e o árbitro marcou pênalti, que foi cobrado por Élder Santana.

O Atlético-MG aumentou a pressão em busca do empate e aos 45, Raul perdeu o controle da bola dentro da área e derrubou Capixaba. Mais um pênalti, desta vez cobrado por Leonan, deixando tudo igual em 4 a 4. Mas o Galo não desistiu e chegou ao quinto, aos 49, depois que Capixaba fez mais uma jogada pela esquerda e cruzou para dentro da área. A defesa do Grêmio não conseguiu cortar e a bola ficou com Daniel, que recém havia entrado em campo. Com o pé esquerdo, ele colocou a bola no canto direito e fez o 5 a 4 para os mineiros.

Ficha técnica: