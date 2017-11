Para fortalecer a parceria firmada em 2015 com o Black Panthers, da China, Romildo Bolzan Jr viajará ao país nesta sexta-feira (3). A intenção é conhecer pessoalmente as instalações de escolas responsáveis pela formação de 800 meninos das categorias sub-11 e sub-12.

Em julho do ano passado, o inverso ocorreu: uma comitiva composta por governantes chineses visitou o CT Luiz Carvalho e as dependências da Arena. Agora, acompanhado do diretor da escola de futebol do Grêmio, Carlos Nascimento, e de seu chefe de gabinete, Marco Bobsin, Bolzan ficará na China por 10 dias.