Empatado em 50 pontos com o Grêmio na tabela do Brasileirão, o Palmeiras encara o confronto de domingo, às 17h, em São Paulo, como uma final. O zagueiro Edu Dracena afirmou que o time ainda não desistiu do título do campeonato — mesmo que a distância para o líder, o Corinthians, seja de nove pontos a nove rodadas do fim do torneio — e que o time de Renato Portaluppi é um adversário direto nesta briga: