O treinamento do Grêmio na manhã deste sábado (14) em Curitiba foi marcado por um treinamento recreativo e por uma disputa de futemesa. As duas atividades movimentaram e animaram o grupo gremista, que trabalhou no CT do Caju, pertencente ao Atlético-PR.

Depois de fechar as portas para a imprensa, por cerca de 45 minutos, Renato deu início ao recreativo, inclusive com a sua participação. Muitas disputas, gritos de "olé", reclamações contra a arbitragem do auxiliar Alexandre Mendes e até um "árbitro de vídeo" improvisado definiram o resultado.

Após perder para o Cruzeiro, na última rodada, o grupo gremista parece ter ganho ânimo novo com a chegada a Curitiba e um treinamento sob sol de 28ºC. Segundo o lateral-esquerdo Cortez, a saída da capital gaúcha pode ajudar na busca pela retomada:

_ Em Porto Alegre está chovendo muito, campo alagado, está dificultando para treinar. Aqui o clima está bom, o Renato pode dar treinos táticos, técnicos, podemos utilizar melhor o campo e isto está sendo muito bom.

Quando o recreativo foi finalizado, Renato disse que "o pior em campo foi o Alexandre (Mendes)", reclamando da atuação do árbitro que anulou um gol de sua equipe, após consultar Rogério Godoy, preparador de goleiros, e João Paulo Fontoura, assessor de imprensa, que funcionaram como árbitros de vídeo.

Enquanto uns reclamavam do resultado do recreativo e outros comemoravam, os goleiros Marcelo Grohe e Paulo Victor disputavam uma animada partida de futemesa contra os atacantes Jael e Fernandinho. Para realizar o jogo, uma mesa foi colocada entre as duas duplas, que precisavam manter a bola no ar e ainda fazer com que ela tocasse a mesa, antes de chegar ao lado adversário.

O Grêmio enfrenta o Coritiba, no domingo (15), às 19h, no estádio Couto Pereira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha ocupa a quarta colocação na tabela de classificação.

André Silva / Agência RBS