Cristiano Estrela / Diário Catarinense

O Grêmio ficou no empate em 2 a 2 com o Avaí na 31ª rodada do Brasileirão e perdeu a chance de ficar na vice-liderança provisória na tabela de classificação da Série A. Confira todas as informações da partida:

Crônica

O Grêmio deixou escapar a chance de voltar ao segundo lugar do Brasileirão. Neste domingo, na Ressacada, chegou a estar na frente do Avaí, o que lhe faria subir duas posições, mas cedeu o empate em 2 a 2 e, com isso, manteve-se atrás de Palmeiras e Santos. Veja a crônica completa aqui.

Saída de campo

Bressan, que teve um gol mal anulado na partida, contestou a atuação da arbitragem em Florianópolis. Veja o que disse o zagueiro gremista aqui.

Entrevista do técnico

O técnico Renato Portaluppi defendeu a atuação dos reservas e valorizou a força do grupo, ainda que o time alternativo não tenha vencido nenhum jogo no Brasileirão. Veja a íntegra da entrevista do treinador.

Entrevista do dirigente

O 3 a 0 do Grêmio sobre o Barcelona-EQUOdorico Roman foi outro a criticar a arbitragem na Ressacada. O vice-presidente de futebol gremista defendeu, inclusive, a importância da presença do árbitro de vídeo. Confira a entrevista completa aqui.

Cotação

O Grêmio atuou com reservas e teve boas atuações de Paulo Victor, Kaio e Everton. Veja as notas dos atletas tricolores.

Narração dos gols

Marcelo de Bona narrou os gols de Thyere e Kaio no empate gremista. Escute aqui.

Galeria de fotos

O Grêmio ficou com 51 pontos, a oito do líder Corinthians. Veja a galeria de fotos da partida.

Análise do colunista

Luiz Zini Pires criticou o desempenho dos reservas do Grêmio ao longo do campeonato. Na visão do colunista, "a trajetória dos reservas gremistas na competição é desanimadora". Veja a opinião completa do colunista aqui.

Próximo jogo

1/11/2017, QUARTA-FEIRA, 21H45MIN

Libertadores

GRÊMIO x BARCELONA-EQU