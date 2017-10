Lauro Alves / Agencia RBS

Não fosse o feriadão de Finados e haveria quebra de recorde de público na Arena nesta quarta-feira, acredita Marcos Vargas, diretor do Departamento do Torcedor Gremista (DTG). Como muitos associados irão viajar para outras cidades, a previsão é de pelo menos 54 mil torcedores, pouco menos do que o verificado em Grêmio e Atlético-MG, na decisão da Copa do Brasil, em que compareceram 55.337 pessoas.

Gremistas do oeste catarinense e de cidades como Pelotas, Rio Grande, Erechim, Passo Fundo, além da Serra e Grande Porto Alegre, já confirmaram que virão em excursões. Para que não haja bloqueios de trânsito em casos de saídas de emergência, os ônibus ficarão estacionados no parque da Avenida Palmira Gobbi, vigiados com por brigadianos.

Marcos Vargas pede aos torcedores que não bloqueiem o entorno da Arena, o que poderia atrasar a entrada do ônibus com a delegação, como ocorreu em Grêmio e Botafogo, na fase anterior da Libertadores. Gradis serão erguidos do portão 1 até a rampa oeste.

— Pedimos que as pessoas fiquem dos gradis para dentro, e não no meio da pista— diz Vargas.