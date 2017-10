Divulgação

Às vésperas do duelo das semifinais da Copa Libertadores da América, o capitão do Barcelona de Guayaquil, Matías Oyola, concedeu entrevista à imprensa local e projetou o confronto contra o Grêmio. Aos 35 anos, o jogador comentou como está o clima do vestiário equatoriano, agradeceu o carinho da torcida do time, falou das semelhanças do Grêmio com o Palmeiras e explicou como será a postura do clube nas duas partidas que podem dar a vaga histórica para a final da competição.

Em entrevista ao portal "Expresso", o argentino falou sobre o clima no vestiário do clube na ânsia dos jogos mais importantes da história do Barcelona de Guayaquil.

"Com as melhores sensações. Só jogar o torneio já é algo único, imagine com a possibilidade de chegar a uma final. O grupo está focado, com muita gana de conseguir algo histórico, ainda mais depois do que vivemos diante do Palmeiras e Santos".

O jogador, também opinou sobre o estilo de jogo do Grêmio que, segundo ele, se assemelha ao estilo do Palmeiras, equipe que os equatorianos eliminaram nas oitavas de final. Além disso, falou da forma que o time irá entrar em campo para enfrentar o tricolor.

"Grêmio é uma grande equipe, mais parecido com o Palmeiras do que com o Santos, com um jogo mais coletivo e uma proposta mais ofensiva. Nós jogaremos da mesma forma de sempre, pressionando em cima e gerando muitas opções de gol. Eu, mais do que nunca, vou alimentar os sonhos e as ganas que temos, porque nisso, estou certo que ganhamos. A paixão será chave. Com um estádio lotado é impossível não querer jogar mais. Os torcedores nos apoiam e nos comovem".

Sobre ser o principal confronto de toda a sua carreira, o capitão da equipe equatoriana declarou.

- Sim. Sem nenhuma dúvida. Creio que nesta Copa Libertadores, sempre a próxima partida é a mais importante. Agora, os dois jogos contra o Grêmio são as mais importantes de toda a minha carreira Acredito que merecemos jogar a final. Acredito que nós merecemos jogar a final.