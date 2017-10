O Grêmio acostumou mal o seu torcedor nesta temporada. Talvez como nunca na sua história, o Tricolor teve uma equipe que tratou tão bem da bola. Batia adversários com jogadas tramadas, de pé em pé, e empilhava gols. Era apontado como o melhor futebol do Brasil. Só que as sucessivas lesões, somadas às saídas de jogadores, enfraqueceram o poderio do time de Renato. Acabou barrado da decisão da Copa do Brasil, perdeu fôlego na perseguição ao Corinthians no Brasileiro e está em xeque na Libertadores. Terá de se reinventar para bater o Barcelona de Guayaquil. Tudo isso em menos de duas semanas. Mas Renato já avisou: será um outro Grêmio! Aquele time do espetáculo ficou para trás. A partir de agora, será um time mais peleador e menos acadêmico. Não é hora de inventar. O Tricolor tem pouco tempo para juntar as peças. E na história vai ficar mesmo o resultado, seja de que forma ele venha.