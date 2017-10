O time do Grêmio que vai enfrentar o Barcelona EQU pela Libertadores começa a tomar forma. A defesa está escalada. Michel voltou a treinar com bola e pode até iniciar o jogo contra o Palmeiras, no domingo. Só que depois da atuação segura contra o Corinthians, Jaílson está credenciado a permanecer no time. Arthur, Ramiro e Barrios vão para o combate. A amostragem de Luan em São Paulo também dá o indicativo de que ele vai para o duelo em Guayaquil. E não é de se duvidar que Renato o coloque em campo contra o Palmeiras no domingo. Seria interessante para dar mais ritmo de jogo ao meia. A principal dúvida passa a ser quem fará a função pelo lado esquerdo. Fernandinho não rendeu bem no Itaquerão. Everton e Arroyo poderiam ser outras possibilidades. As três opções tem oscilado muito em termos de desempenho. Por isso, tenho o palpite de que Cícero, que foi contratado somente para disputar a Libertadores, fará a sua estreia com a camiseta tricolor.