Márcio Neves / Grêmio/divulgação

Renato Portaluppi comandou treinamento com portões fechados, em sua primeira parte, na manhã deste sábado (14), em Curitiba, e deixou no ar indefinições sobre a formação da equipe que enfrentará o Coritiba, no domingo.

O treinador gremista liberou para observação apenas a segunda etapa da atividade, quando um animado recreativo era realizado pelos 23 jogadores que integram o grupo nesta viagem, que só terminará na próxima quinta-feira, após o confronto diante do Corinthians, em São Paulo.

Com o retorno de Ramiro, o time gremista ganha um reforço fundamental na briga para permanecer no grupo de classificação direta para a Libertadores de 2018. O camisa 17 deve voltar à titularidade, mas sua posição não está definida. Ele poderá atuar ao lado de Arthur, como um dos dois volantes, ou seguir na linha de três pelo lado direito.

O posicionamento de Ramiro será definido de acordo com a ideia de Renato para armar o time. Se ele optar por permanecer com Jaílson, o autor de nove gols nesta temporada jogará como extrema, com Jean Pyerre atuando centralizado e Fernandinho pela esquerda. Porém, se o equatoriano Miky Arroyo for escalado, ele fará companhia a Arthur, abrindo espaço para que Fernandinho venha para a direita. O anúncio da escalação gremista acontecerá apenas às 18h15min do domingo (15), dentro do prazo estipulado pelo regulamento para que os times divulguem os jogadores que iniciam cada partida.