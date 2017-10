O Grêmio terá mais uma reunião nesta quinta-feira (19) para tentar a renovação de contrato com o volante Arthur. O presidente Romildo Bolzan Júnior receberá o empresário do jogador, Jorge Machado, para negociar os últimos detalhes da ampliação do vínculo até 2021.

O último entrave que surgiu foi a questão do pagamento retroativo do novo salário, uma questão que deve ser superada no encontro desta quinta. O pagamento de luvas, bônus e outros itens do contrato já estão acertados.