O domingo será de trabalho dobrado no Grêmio. Antes da partida contra o Palmeiras, às 17h, na Arena, onde um time misto com Luan e Michel irá atuar, os titulares irão treinar às 10h, no CT Luiz Carvalho. A atividade será realizada com portões fechados e não contará com os dois titulares que atuarão à tarde, além dos relacionados para o jogo diante dos paulistas.