Uma parte do grupo de transição do Grêmio viaja nesta segunda-feira (30) para a China. O clube disputará a Copa China-América Latina 2017, na cidade de Zhuhai, província de Guangdong. Entre os dias 6 e 10 de novembro, Santos, Guangzhou Evergrande e Guangzhou R & F e a equipe gremista se enfrentam pelo título do torneio amistoso.