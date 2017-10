Montagem sobre fotos / Lucas Uebel/Grêmio, Divulgação

Por Adriano de Carvalho e Luís Henrique Benfica

Enfim, Renato volta a contar com força máxima no Grêmio no jogo decisivo desta qaurta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Nos últimos dias, o técnico lidou com uma rotina de lesões e preservações, preparando seu grupo para o mata-mata que pode recolocar o clube em uma final de Libertadores após 10 anos.

Encorpada com as voltas de Luan e Michel, que tiveram boas atuações contra o Palmeiras no domingo, a equipe parece recuperar ao menos parte do alto nível que encantou o país com belas atuações nesta temporada. O volante, na chegada a Guayaquil na manhã desta segunda-feira, declarou-se em plenas condições de iniciar a partida.

— Me senti muito bem, o joelho está 100%. Senti mais o ritmo de jogo, no final a perna pesou um pouco. Fora isso, sem problemas — esclareceu Michel.

Treinador que levou o Grêmio a seu primeiro título de Libertadores em 1983, Valdir Espinosa, que era coordenador técnico do clube até agosto, entende que o retorno das duas peças traz mais segurança ao grupo em um momento decisivo no ano.

— Foi com quase todos estes jogadores que o Grêmio atingiu seu máximo desempenho neste ano. Ao escalar esta equipe, o Renato volta no tempo. Este time foi reverenciado em todo o Brasil há poucos meses. E o simples fato de colocá-los em campo traz confiança em um jogo importante como esse — observa Espinosa, que avalia a única mudança em relação à formação ideal, que foi a saída de Pedro Rocha, vendido ao futebol russo, e a entrada de Fernandinho no time.

— Na marcação ao adversário eles se equivalem, mas no ataque o Pedro Rocha, pelos gols importantes que marcou, é mais decisivo. Mas problema sem solução está solucionado. É com o Fernandinho que vamos curtir este jogo — compara.

Apelidado de "Capitão América" pela torcida, Adilson Batista entrou para a história do Grêmio em 1995 como capitão da equipe bicampeã da Libertadores. Na torcida pelo tri, ele saúda o retorno de Michel e Luan como fator essencial para a volta do estilo de jogo que fez da equipe de Renato referência no primeiro semestre.

— A volta deles acontece na hora certa. Com os dois, fica mais fácil para o Grêmio retomar o padrão e a organização de antes — opina.

Adilson, ao mesmo tempo, lança um alerta a quem prevê facilidades para o Grêmio por se tratar de um adversário equatoriano, país sem maior relevância no contexto do futebol sul-americano. Observa que o Barcelona fez naufragar equipes como Palmeiras e Santos.

— Não tem mais bobo. O Chile foi duas vezes campeão da América, até o futebol venezuelano já incomoda. Tem que ter respeito. Empate é um grande resultado — avalia.

Titular do Grêmio de Mano Menezes que foi vice-campeão da Libertadores em 2007, perdendo a final para o Boca Juniors, o ex-lateral-direito Patrício entende que a experiência de Renato será importante para fazer o time crescer na hora certa.