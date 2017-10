O Grêmio está confirmado com um time reserva para enfrentar o Avaí às 19h deste domingo, em Florianópolis, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com os titulares poupados para o jogo contra o Barcelona-EQU pelas semifinais da Libertadores, Renato Portaluppi manda a campo uma formação alternativa e com três volantes — Michael, Cristian e Kaio. Patrick, Everton e Jael formam o setor ofensivo.