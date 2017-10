Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Luan está de volta ao time titular do Grêmio. Com a confirmação de que o meia-atacante enfrentará o Corinthians, o time está definido com Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Barrios.