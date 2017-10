Após a vitória por 3 a 0, diante do Barcelona-EQU, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América, o Grêmio já tem ciência do que pode encontrar na reta final da temporada. Apesar de toda cautela pregada pelo elenco gremista, a classificação para a final da Libertadores está próxima de ser confirmada. Visando essa possibilidade, o tricolor já começa a se preparar para uma nova maratona de jogos na reta final do mês de novembro.