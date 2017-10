O Grêmio está em Florianópolis onde, neste domingo (29), enfrenta o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma delegação composta basicamente por jogadores reservas, o time ganhou o apoio de pelo menos 30 torcedores na chegada ao local da concentração no final da tarde de sábado.

O time foi definido no treino da manhã realizado com portões fechados ainda em Porto Alegre. Michel, que não atuou contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores deve começar o jogo no estádio da Ressacada. O restante da equipe deverá ter a mesma base da escalação que entrou em campo contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão.