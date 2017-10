Com apenas um minuto em campo, o centroavante Jael colocou Ramiro na cara do gol e este teve a calma e a categoria para colocar o Grêmio novamente na vice-liderança. E o Corinthians perdeu.

A situação está espremida na ponta de cima da tabela, claro deixando de lado o Corinthians, que, apesar da boa rodada tricolor, segue em vantagem. No entanto, as outras vagas para a Libertadores ainda estão em aberto. Mesmo que o título brasileiro seja difícil e o campeonato possa ser utilizado para ajustar o time, fez-se necessário que Renato escalasse o que tinha de melhor no Couto Pereira. Obviamente deixando de lado aquelas lesões, que impossibilitem as participações de alguns atletas. O Santos joga hoje, o Palmeiras venceu com folga ontem, o Flamengo também somou pontos, o Cruzeiro já havia vencido a Ponte Preta. Era mesmo importante que o Grêmio vencesse.