O Grêmio vai jogar contra o Avaí com um time recheado de reservas . E os suplentes do tricolor não costumam "meter" medo em ninguém neste Brasileirão . São só derrotas e apenas um empate, na Arena contra o Atlético-PR. Mas nem por isso, o Avaí deve ter vida fácil neste domingo, às 19h, na Ressacada em Florianópolis.

Júnior Dutra (D) é o artilheiro do Avaí no Brasileirão em 2017

Claudinei Oliveira é um dos técnicos a mais tempo no cargo entre os 20 times da Série A do Brasileirão. Tem um ano e dois meses no comando do Avai, só ficando atrás de Mano Menezes, no Cruzeiro e, Jair Ventura, no Botafogo.