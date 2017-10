Com atraso de pouco mais de uma hora em relação ao previsto, a delegação do Grêmio chegou a Curitiba no final da noite desta sexta-feira (13). Na capital paranaense, no próximo domingo, o time de Renato Portaluppi buscará reencontrar seu bom futebol, que chegou a ser considerado o melhor do Brasil no primeiro semestre do ano.