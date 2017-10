O Grêmio encara o Barcelona-EQU a partir das 21h45min desta quarta-feira. A partida é válida pela semifinal da Libertadores e acontecerá no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Um teste no aquecimento definirá entre Jailson e Michel no time titular do Grêmio. Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o Palmeiras, a condição física de Michel preocupa a comissão técnica.