Com gols de Marcos Caicedo e Matías Oyola, o Barcelona-EQU, com formação mista, fez 2 a 0 na LDU, sábado (28), e interrompeu uma série de 10 partidas sem vitória no campeonato equatoriano. Logo depois, o time já viajou para Porto Alegre, onde disputará quarta-feira, dia 1º de novembro, o jogo de volta contra o Grêmio pelas semifinais da Libertadores.